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Ступинский производитель теплоизоляции модернизировал предприятие

Фото: пресс-служба компании «Кералайт»

Фото: пресс-служба компании «Кералайт»

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В городском округе Ступино завершилась модернизация производственной площадки компании «Кералайт». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии выпускают теплоизоляционные плиты для строительных конструкций жилых и общественных зданий. Производство утеплителя компания запустила год назад, инвестировав в проект около 400 млн рублей.
«Модернизация позволила предприятию усовершенствовать производственные линии и ускорить некоторые технологические процессы. Компания расширила ассортимент продукции и увеличила производственные мощности. Сейчас она может выпускать в сутки 500-600 кубометров теплоизоляционных плит», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Основные клиенты компании «Кералайт» – строительно-монтажные и оптово-торговые компании. Также продукция предприятия представлена на онлайн-площадках «Озон» и на полках магазинов ЛеманоПро и ОБИ.

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В Подмосковье упростили заключение договоров с тремя регоператорами на вывоз ТКО
11 апреля 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье стало проще заключать договор с региональными операторами Сергиево-Посадского, Каширского и Рузского кластеров.
Соответствующие услуги доступны для юрлиц на региональном портале госуслуг сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.

«Сейчас услуга запущена на базе трёх региональных операторов. Цель – упростить процесс заключения договора и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм простой и прозрачный для бизнеса», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как пояснили в министерстве, срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней. Результат придёт в личный кабинет в виде электронного документа. В ведомстве также напомнили об обязанности заключить договор на оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором. Нарушителям этого требования грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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​В Подмосковье в канун Дня космонавтики рассказали о космических муралах на домах
11 апреля 2025, 20:53

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в канун Дня космонавтики рассказали о муралах на космические темы на стенах многоквартирных домов. Эти яркие произведения напоминают о величии и мужестве тех, кто стал частью космической отрасли, сказали в пресс-службе ведомства.
Так, в Щёлкове на торце дома №12 по Пролетарскому проспекту изображён портрет первого человека в космосе Юрия Гагарина.

На улице Победы в Реутове привлекает внимание дом №2 с портретом академика Владимира Челомея. На мурале изображена и разработка учёного – крылатая ракета. Высота рисунка – около 25 м.

В Звёздном городке на доме №5 можно увидеть граффити, посвящённое советскому лётчику-космонавту Валерию Быковскому.

На доме №1/4 в королёвском микрорайоне Юбилейный изображены абстрактные элементы – планеты, звёзды и фигуры в сюрреалистическом стиле.

В Люберцах на стены дома №123 по Октябрьскому проспекту тоже нанесён Гагарина, приуроченный к 400-летию города. Герой начинал свой путь к славе в Люберцах. Там он получил и рабочую специальность.

В министерстве напомнили, что в субботу, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Он приурочен к дате первого полёта человека в космос.

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Пять подмосковных производителей представили продукты на выставке в Ташкенте
11 апреля 2025, 20:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Пять подмосковных компаний приехали на международную выставку продуктов питания UzFood 2025 в Узбекистане. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Выставка UzFood 2025 – одно из самых важных событий в сфере пищевой промышленности Узбекистана. Каждый год она собирает ключевых игроков отрасли – производителей, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов из разных стран. Программа выставки включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями.
«На коллективном стенде Московской области продукцию представили пять производителей продуктов питания. Это производитель рыбной продукции из Дмитрова «ДОКТОР ЭЛИС»; «КФ «Кремлина» из Люберец, выпускающая кондитерские изделия; «Евро Фудс» из Химок, производящий снеки; «Амаретто» из Королёва, изготавливающий товары из пластика и картона; а также «Би-энд-Би», специализирующийся на кондитерских изделиях», – рассказали в пресс-службе.
Фонд поддержки ВЭД профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Полный перечень услуг для экспортёров региона можно найти на Инвестиционно портале порталем Подмосковья.

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В Подмосковье работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли
11 апреля 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Космическая и авиационная отрасли Подмосковья за 2024 год показали рост почти на 9% по сравнению с 2023-м. Такие данные накануне Дня космонавтики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промышленного производства региона в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с показателем годом ранее годом. В 2024-м объём продукции, отгруженной предприятиями этого сектора промышленности Подмосковья, составил 99,5 млрд рублей», – сказала Зиновьева.
По данным пресс-службы Мининвеста региона, в Московской области работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли. Они расположены в Звёздном городке, Королёве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, Сергиевом Посаде и Щёлкове. На этих предприятиях трудятся свыше 30 тысяч человек. На них созданы первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты, пилотируемые корабли, разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет.

Так, в Королёве расположена Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Предприятие разрабатывает автоматические космические и ракетные системы.

Ещё одно предприятие из Королёва – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Он занимается проектированием в области космической деятельности, управлением космическими полётами, обеспечением качества и надёжности изделий ракетно-космической техники.

В Химках находится Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина. Это ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, которое проектирует, изготавливает и испытывает автоматические космические аппараты для фундаментальных научных исследований.

Также в Химках расположено «НПО Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.

Для развития космической и авиационной промышленности, стимулирования сотрудников разработаны меры поддержки. Например, регион предоставляет учёным премии губернатора Московской области и гранты.

Помимо этого, в Подмосковье реализуется подпрограмма «Социальная ипотека». Регион оплачивает первоначальный взнос в 50% при заключении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участник выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту.

Программа действует с 2016 года. За это время получателями субсидии на покупку жилья в Московской области стали 145 сотрудников предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей.

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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 11-14 апреля
11 апреля 2025, 18:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в вечера пятницы, 11 апреля, до утра понедельника, 14 апреля, в связи с путевыми работами на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Из-за работ часть путей на станции Зеленоград-Крюково будет закрыта, поэтому режим работы на МЦД-3 сократится. 12 и 13 апреля первый состав в сторону станции Зеленоград-Крюково отправится в 6:12 вместо 5:42, а последний — в 0:22 вместо 1:12. В сторону станции Ипподром в субботу и воскресенье первый состав отправится в 5:53 вместо 5:33, а последний — в 00:03 вместо 1:032», — говорится в сообщении.
На Казанском направлении интервалы между поездами будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 20 минут. У некоторых электричек будет сокращён маршрут и количество остановок.

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