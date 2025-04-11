Ступинский производитель теплоизоляции модернизировал предприятие

Фото: пресс-служба компании «Кералайт»
В городском округе Ступино завершилась модернизация производственной площадки компании «Кералайт». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии выпускают теплоизоляционные плиты для строительных конструкций жилых и общественных зданий. Производство утеплителя компания запустила год назад, инвестировав в проект около 400 млн рублей.
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«Модернизация позволила предприятию усовершенствовать производственные линии и ускорить некоторые технологические процессы. Компания расширила ассортимент продукции и увеличила производственные мощности. Сейчас она может выпускать в сутки 500-600 кубометров теплоизоляционных плит», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Основные клиенты компании «Кералайт» – строительно-монтажные и оптово-торговые компании. Также продукция предприятия представлена на онлайн-площадках «Озон» и на полках магазинов ЛеманоПро и ОБИ.
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Лора Луганская