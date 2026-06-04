«Ростелеком» поможет Подмосковью внедрить ИИ в сферу благоустройства
Соглашение о развитии цифровизации в Московской области подписал губернатор региона Андрей Воробьёв с президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Компания планирует внедрять ИИ-решения в сферу благоустройства, обеспечение безопасности на дорогах, а также займётся сотовой связью и интернетом.
«Для нас цифровизация — это инструмент, который помогает заранее видеть риски и быстрее принимать решения. За последние годы мы внедрили десятки ИИ-проектов в госуправлении, образовании, ЖКХ, строительстве, медицине. Теперь вместе с «Ростелекомом» расширяем эту работу в благоустройстве и дорожной безопасности. Отдельное направление — качество связи и интернета, в том числе в удалённых населённых пунктах», — сказал Андрей Воробьёв.Искусственный интеллект поможет, в частности, следить за состоянием дворов и качеством их уборки, мониторить дорожную ситуацию и оперативно реагировать на происшествия. Соглашение также предусматривает строительство новых линий связи.