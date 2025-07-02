Статус социальных получили уже без малого 900 предпринимателей Подмосковья

02 июля 2025, 17:47

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С начала года социальными признаны уже около 900 предпринимателей Московской области. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«В этом году социальный статус получили уже 879 предпринимателей Подмосковья, 771 этот статус подтвердили. Субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом социальных в Подмосковье доступна специальная субсидия на развитие бизнеса. Максимальный размер поддержки Московской области 2 млн рублей. В этом году приёма заявок стартует в сентябре», – пояснила Зиновьева.