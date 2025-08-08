Подмосковная компания будет производить технику в индустриальном парке «Ключ»

08 августа 2025, 19:05

оригинал Фото: ООО «Икс Ред Групп»

Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» получила статус резидента государственного индустриального парка «Ключ» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В ОЭЗ «Дубна» у компании расположены офисы для IT-специалистов. Сама же производственная деятельность планируется на площадке в ГИП «Ключ». Расширение производственной инфраструктуры открывает для компании новые возможности в сфере высокотехнологичных разработок.



«На новой площадке планируем организовать серийное производство контроллеров, компонентов, узлов и основных структурных частей широкой номенклатуры электротехнических приборов и технических устройств. Помимо этого, продолжим развивать один из основных своих продуктов –VR-тренажёр хирургических операций для студентов-медиков», – рассказал гендиректор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.