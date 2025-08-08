Подмосковная компания будет производить технику в индустриальном парке «Ключ»
Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» получила статус резидента государственного индустриального парка «Ключ» в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В ОЭЗ «Дубна» у компании расположены офисы для IT-специалистов. Сама же производственная деятельность планируется на площадке в ГИП «Ключ». Расширение производственной инфраструктуры открывает для компании новые возможности в сфере высокотехнологичных разработок.
«На новой площадке планируем организовать серийное производство контроллеров, компонентов, узлов и основных структурных частей широкой номенклатуры электротехнических приборов и технических устройств. Помимо этого, продолжим развивать один из основных своих продуктов –VR-тренажёр хирургических операций для студентов-медиков», – рассказал гендиректор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.Он добавил, что ввод производства в эксплуатацию намечен на 2027 год. На предприятии создадут не менее 25 рабочих мест.
МТК «Икс Ред Групп» разрабатывает программное обеспечение, VR-контент и инновационные образовательные программно-аппаратные комплексы. Компания создала собственное ПО, вошедшее в госреестр, приобрела образовательную лицензию, обучает молодых специалистов.
Кроме того, вместе с партнёрами из Центральной Азии «Икс Ред Групп» разрабатывает мобильные игры.