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В проекты техсуверенитета подмосковного химпрома инвестируют 42 млрд рублей

Фото: пресс-службе компании «ТД Кудо»

Фото: пресс-службе компании «ТД Кудо»

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В Подмосковье развивают свыше 80 инвестпроектов в химической отрасли промышленности. Они направлены на достижение технологического суверенитета, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области заявлен 81 проект техсуверенитета в химической отрасли. Суммарный объём инвестиций превышает 42,5 млрд рублей. В результате реализации этих инвестпроектов в регионе планируют создать порядка 5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Например, компания «Торговый Дом «Кудо» планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску пластмассовых изделий. Инвестиции в строительство составят 670 млн рублей. Проект рассчитывают запустить в 2027 году.

По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, всего в регионе реализуют более 410 проектов технологического суверенитета в разных отраслях промышленности.

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Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове
18 апреля 2025, 19:25

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области началась региональная акция «Кедры Подмосковья». Старт дали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Отраслевой замминистра Дмитрий Диденко побывал с рабочим визитом в городском округе Щёлково и принял участие в посадке 20 молодых кедров. Деревья украсили территорию рядом со стелой, посвящённой первому спутнику Земли, на улице 60 лет Октября», – сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Там привели интересные факты о кедре. Например, это дерево способно дожить до 800 лет. Диаметр его ствола может достигать 2 м. К тому же кедры выдерживают морозы до минус 28 градусов.

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В 13 округах Московской области починили дорожные знаки
18 апреля 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ремонт дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на 15 региональных дорогах в 13 подмосковных округах: они починили повреждённые знаки и восстановили отсутствующие, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные знаки отремонтировали на Московской улице во Фрязине, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Станционная в Королёве, на улице Заводская в Истре, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Володарского в Наро-Фоминске, и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Отсутствующие знаки были восстановлены на Восточной объездной дороге и на улице Профессиональная в Дмитрове, в Раменском округе на улице Энгельса в посёлке Кратово и на 13-м километре Егорьевского шоссе в деревне Осеченки, на дорогах в ступинском селе Иван-Теремец и в шатурском селе Кривандино, на Красновском шоссе в посёлке Красково округа Люберцы и на улице Мира в талдомском посёлке Северный.

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Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах
18 апреля 2025, 17:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории Подмосковья с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. Об этом напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На период действия такого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Кроме того, увеличиваются штрафы за их нарушение», – сказал временно исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Как пояснили в ведомстве, введение подобного режима не подразумевает ограничения на пребывание в лесах. Однако гражданам необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
«Неосторожное обращение с огнём, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – подчеркнули в комитете.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима физлицам грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; должностным лицам – от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; а юрлицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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На донорскую акцию в Доме правительства Подмосковья пришли более 150 сотрудников
18 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Доме правительства Московской области состоялась донорская акция ко Дню донора в России. В течение дня все желающие могли сдать кровь, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В акции приняли участие 153 сотрудника. Было собрано около 50 литров крови. В регионе очень активное донорское движение. Всего с начала года в области удалось собрать более 20 тонн крови, а донорами стали порядка 29 тыс. человек. При этом в основном донации проводятся безвозмездно», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Кровь и её компоненты необходимы пациентам с тяжёлыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в автоавариях и новорождённым с патологиями.

В ведомстве напомнили, что Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте. Телефон координационного центра донорства крови - 8-495-305-77-00.

День донора отмечается в России 20 апреля.

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#здоровье
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На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода
18 апреля 2025, 17:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение на 62-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» на территории муниципального округа Чехов ограничили в связи с ремонтом путепровода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В ходе ремонта, при котором будет ограничено движение по одной полосе в каждую сторону, на путепроводе заменят балки пролётного строения, деформационные швы и сопряжения, уложат новое покрытие и обновят барьерное ограждение», — говорится в сообщении.
На время ремонта на подъезде к участку работы установили дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость 60 километрами в час, а также указывающие направление движения.

Завершить ремонт планируется во втором квартале 2026 года.

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#трасса
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