В проекты техсуверенитета подмосковного химпрома инвестируют 42 млрд рублей

Фото: пресс-службе компании «ТД Кудо»
В Подмосковье развивают свыше 80 инвестпроектов в химической отрасли промышленности. Они направлены на достижение технологического суверенитета, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области заявлен 81 проект техсуверенитета в химической отрасли. Суммарный объём инвестиций превышает 42,5 млрд рублей. В результате реализации этих инвестпроектов в регионе планируют создать порядка 5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Например, компания «Торговый Дом «Кудо» планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску пластмассовых изделий. Инвестиции в строительство составят 670 млн рублей. Проект рассчитывают запустить в 2027 году.
По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, всего в регионе реализуют более 410 проектов технологического суверенитета в разных отраслях промышленности.
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Лора Луганская