Производитель в сфере медицинской диагностики из Павловского Посада отметил 35-летие

22 июня 2026, 18:34

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов побывал на праздничном мероприятии к юбилею одного из ведущих российских предприятий АО «ЭКОлаб». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Вместе с Балашовым концерт смотрели депутат Мособлдумы Линара Самединова и председатель Совета депутатов Роман Тикунов.



35-летие компании отражает многолетние достижения. За этот период она прошла путь от небольшого предприятия до современного высокотехнологичного производителя в области медицинской диагностики. За годы работы «ЭКОлаб» стал символом передовых технологий и научных

решений, предоставляя сотни рабочих мест и внося большой вклад в отечественное здравоохранение.

«Поздравляем «ЭКОлаб» со знаменательным юбилеем! Желаем новых открытий, крепкого здоровья, надежных партнёров и дальнейшего процветания на долгие годы вперёд. 35 – это не просто цифра в календаре, а эпоха упорного труда, инноваций и верности своему делу. В самые трудные времена продукция «ЭКОлаб» помогала миллионам людей сохранить здоровье. Сейчас коллектив продолжает с честью нести эту важную миссию», – отметил Балашов.