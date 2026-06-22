Производитель в сфере медицинской диагностики из Павловского Посада отметил 35-летие
Временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов побывал на праздничном мероприятии к юбилею одного из ведущих российских предприятий АО «ЭКОлаб». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Вместе с Балашовым концерт смотрели депутат Мособлдумы Линара Самединова и председатель Совета депутатов Роман Тикунов.
35-летие компании отражает многолетние достижения. За этот период она прошла путь от небольшого предприятия до современного высокотехнологичного производителя в области медицинской диагностики. За годы работы «ЭКОлаб» стал символом передовых технологий и научных
решений, предоставляя сотни рабочих мест и внося большой вклад в отечественное здравоохранение.
«Поздравляем «ЭКОлаб» со знаменательным юбилеем! Желаем новых открытий, крепкого здоровья, надежных партнёров и дальнейшего процветания на долгие годы вперёд. 35 – это не просто цифра в календаре, а эпоха упорного труда, инноваций и верности своему делу. В самые трудные времена продукция «ЭКОлаб» помогала миллионам людей сохранить здоровье. Сейчас коллектив продолжает с честью нести эту важную миссию», – отметил Балашов.
Особые слова благодарности он адресовал основателю компании, президенту Сейфаддину Гашимовичу. Его энергия и преданность науке создали современное предприятие, которое с гордостью представляет округ и всю Россию.
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие производства и укрепление экономического потенциала округа многим сотрудникам компании вручили памятные награды.