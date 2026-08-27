Заключительные отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» примут Ногинск и Реутов

27 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В предстоящие выходные в Подмосковье состоятся заключительные отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль проводят под художественным руководством братьев Сафроновых. 29 августа участников и зрителей пригласят в Центральный парк Ногинска, 30 августа – в Центральный парк Реутова. Оба представления начнутся в 19:00.

«На сцене выступят иллюзионисты из Подмосковья и других регионов. Они представят конкурсные номера разных направлений и поборются за возможность стать финалистами. Особое место в программе занимает номинация «Семейная магия», первые появившаяся в этом сезоне. Семейные команды подготовили совместные номера», – рассказали в ведомстве.