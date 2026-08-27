Заключительные отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» примут Ногинск и Реутов
В предстоящие выходные в Подмосковье состоятся заключительные отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проводят под художественным руководством братьев Сафроновых. 29 августа участников и зрителей пригласят в Центральный парк Ногинска, 30 августа – в Центральный парк Реутова. Оба представления начнутся в 19:00.
«На сцене выступят иллюзионисты из Подмосковья и других регионов. Они представят конкурсные номера разных направлений и поборются за возможность стать финалистами. Особое место в программе занимает номинация «Семейная магия», первые появившаяся в этом сезоне. Семейные команды подготовили совместные номера», – рассказали в ведомстве.Гостей также ждут выступления братьев Сафроновых. Художественные руководители фестиваля подготовили авторскую программу с неожиданными трюками, которая стала частью каждого отборочного этапа.
30 августа отборочная программа завершится. Лучшие участники встретятся на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне. Они поборются за победу и возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.