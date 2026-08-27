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Заключительные отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» примут Ногинск и Реутов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В предстоящие выходные в Подмосковье состоятся заключительные отборочные этапы II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Фестиваль проводят под художественным руководством братьев Сафроновых. 29 августа участников и зрителей пригласят в Центральный парк Ногинска, 30 августа – в Центральный парк Реутова. Оба представления начнутся в 19:00.

«На сцене выступят иллюзионисты из Подмосковья и других регионов. Они представят конкурсные номера разных направлений и поборются за возможность стать финалистами. Особое место в программе занимает номинация «Семейная магия», первые появившаяся в этом сезоне. Семейные команды подготовили совместные номера», – рассказали в ведомстве.
Гостей также ждут выступления братьев Сафроновых. Художественные руководители фестиваля подготовили авторскую программу с неожиданными трюками, которая стала частью каждого отборочного этапа.

30 августа отборочная программа завершится. Лучшие участники встретятся на гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне. Они поборются за победу и возможность выступить вместе с братьями Сафроновыми.
Лора Луганская

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