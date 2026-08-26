В Подмосковье Росгвардия пресекла кражи подушек и нижнего белья из магазинов
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники Росгвардии пресекли две попытки кражи товаров из сетевых магазинов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
В первом случае наряд прибыл по сигналу тревоги. Выяснилось, что 24-летняя местная жительница отобрала в зале подушки, полотенца, коврики и другие вещи, после чего направилась к кассе. При оплате она провела через сканер только часть товаров, а остальное попыталась пронести мимо кассового узла.
Аналогичный инцидент зафиксировали в магазине на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Там другая женщина сложила в корзину средства гигиены, нижнее бельё и продукты, оплатила не все позиции и хотела покинуть торговую точку.
В обоих случаях росгвардейцы задержали нарушительниц и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Общий возможный ущерб магазинам оценили примерно в 30 тысяч рублей.
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