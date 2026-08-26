В Подмосковье Росгвардия пресекла кражи подушек и нижнего белья из магазинов

26 августа 2026, 23:00

Росгвардия задержала двух женщин за кражи в магазинах Подмосковья

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии пресекли две попытки кражи товаров из сетевых магазинов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.