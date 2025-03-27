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Производство колбас в Московской области превысило 267 тысяч тонн

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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За прошедший год в Подмосковье производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, выросло на 3,1% по сравнению с годом ранее. Сегодня на подмосковных производителей приходится более 21% всего объема колбас, выпускаемых в Центральном федеральном округе, и свыше 10% от общероссийского показателя, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион уверенно входит в тройку лидеров среди российских субъектов по выпуску колбасной продукции, занимая третье место. В 2024 году объем производства составил внушительные 267,7 тысячи тонн.

«В прошлом году объем производства составил 267,7 тысяч тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом. Так, в прошлом году наибольший объем колбасной продукции компании отправили в Казахстан — на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта. В тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Поставки также осуществлялись в Армению и Киргизию

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что ключевыми игроками на этом рынке являются ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО» с производственной базой в Кашире, АО «Мясокомбинат Клинский» в Клину и ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» в Дмитрове. В их ассортимент входят варёные, сырокопчёные и варено-копчёные колбасы, ветчина, мясные деликатесы, снеки и другие продукты.

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#подмосковье
В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз
27 марта 2025, 09:42

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Подмосковье набирает популярность Telegram-бот «Соцуслуги Подмосковья», в котором собрана вся информация о мерах социальной поддержки — как федеральных, так и региональных, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Чат-бот стал удобным и доступным вариантом оперативно получить необходимую информацию. Он регулярно обновляется и дополняется новыми функциями, что позволяет пользователям получать актуальные данные о социальных услугах и мерах поддержки», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

К чат-боту обратились уже более 1,5 миллиона раз. Наибольший интерес у пользователей вызывают вопросы, связанные с детскими пособиями. Именно поэтому функционал чат-бота был расширен: теперь он поможет семьям с новорождёнными или тем, кто только ожидает пополнение.

Интерфейс у бота простой и понятный: жители легко могут найти информацию о социальных выплатах, льготах, а также рассчитать положенные региональные меры поддержки с учётом всех деталей.

В Минсоцразвития региона отметили, что бот подскажет родителям всё необходимое — от единовременной выплаты при рождении ребёнка до информации о маткапитале и других инициативах, доступных в Московской области.

Бот доступен по ссылке.

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В Кудиново завершат капремонт детского сада к началу учебного года
Строительная готовность дошкольного отделения Центра образования №35 составляет 30%
27 марта 2025, 09:01

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В селе Кудиново, что входит в Богородский округ, полным ходом идет капитальный ремонт здания дошкольного отделения Центра образования № 35. На сегодняшний день общий уровень строительной готовности достиг 30%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы финансируются из бюджета в рамках государственной программы Подмосковья. Обновлённое здание планируют передать педагогам и детям уже в августе.

На объекте площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров трудятся 25 рабочих. Сейчас выполняются работы по возведению внутренних перегородок, проводится штукатурка, укладывается плитка, а также ведутся фасадные и кровельные работы.

До начала ремонта здание детсада находилось в плохом состоянии: инженерные коммуникации требовали срочной замены, а система вентиляции нуждалась в модернизации. Ремонт охватывает все групповые помещения и пищеблок.

В рамках ремонта полностью заменят системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Также улучшат системы связи, видеонаблюдения, охранной сигнализации и пожарного оповещения. Кроме того, обновят фасад и кровлю, а на первом этаже появится новая входная зона.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Открытие обновлённого детсада запланировано на 1 сентября. Всего же в 2025 году по программе капремонта в Подмосковье планируется обновить 40 детских садов.

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В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп
26 марта 2025, 18:54

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском по программе создания пешеходных коммуникаций «Пешком» в этом году благоустроят 11 народных троп. Такими планами поделились в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Программу активно развивают в Подмосковье. Жители в своих обращениях указывают на необходимость проложить тропинку к важным инфраструктурным объектам, а муниципалитеты составляют план работ. Каждый новый путь – это не просто асфальтовая дорожка, а ещё один шаг к повышению качества жизни. Короткая, ухоженная тропинка экономит время, делает прогулки приятнее, а передвижение по городу – безопаснее», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в прошлом году в Раменском муниципальном округе благоустроили более 13 км тротуаров.

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В импортозамещающее производство электроники в Подмосковье вложат 47 млрд рублей
В импортозамещающее производство электроники в Подмосковье вложат 47 млрд руб.
26 марта 2025, 18:48

Фото: iStock / nd3000

В Подмосковье в сфере электроники заявлено около 30 инвестпроектов обеспечения технологического суверенитета. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Производство электроники активно развивается. В регионе реализуется 28 проектов технического суверенитета в этой отрасли. Суммарный объём инвестиций – 46,8 млрд рублей. В результате реализации этих проектов создадут около 3,5 тыс. рабочих мест», – сказала Зиновьева.
Зампред добавила, что всего в Московской области реализуют более 410 проектов технологического суверенитета в разных отраслях промышленности.

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В региональном сосудистом центре спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией
В Сергиевом Посаде спасли 96-летнего пациента с острой сердечной патологией
26 марта 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Сергиево-Посадской больницы спасли жизнь пожилого пациента с острой сердечной патологией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставили в стационар 96-летнего мужчину с жалобами на острую боль в груди, одышку и затруднённое дыхание. Диагностика выявила у него декомпенсацию сердечной недостаточности. При такой патологии нарушается деятельность органа, что может привести к тяжелым последствиям.
«В ходе обследования было выявлено поражение коронарных артерий. Для восстановления артерии мы провели реканализацию, при помощи ангиопластики расширили её для улучшения кровотока, а затем провели стентирование правой коронарной артерии. Через восемь дней пациента выписали с хорошим клиническим результатом», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской больницы Дмитрий Куртасов.
Как отметили в министерстве, ранее пациент уже лечился в региональном сосудистом центре Сергиево-Посадской больницы. Несколько лет назад он перенёс инфаркт миокарда. А после разрыв аорты с кровопотерей 1,5 л мужчину срочно прооперировали и имплантировали сосудистый эндопротез аорты в повреждённый участок.

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