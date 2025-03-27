Производство колбас в Московской области превысило 267 тысяч тонн

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За прошедший год в Подмосковье производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, выросло на 3,1% по сравнению с годом ранее. Сегодня на подмосковных производителей приходится более 21% всего объема колбас, выпускаемых в Центральном федеральном округе, и свыше 10% от общероссийского показателя, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В прошлом году объем производства составил 267,7 тысяч тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом. Так, в прошлом году наибольший объем колбасной продукции компании отправили в Казахстан — на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта. В тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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Дайана Хусинова