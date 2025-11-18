Сергей Двойных рассказал о контроле продажи алкоголя в Подмосковье

18 ноября 2025, 12:18

В Подмосковье из оборота изъяли почти 8 000 бутылок алкоголя за нарушения правил розничной торговли. Инспекторы Минсельхоза Московской области совместно с сотрудниками региональных отделов УМВД и Администраций муниципалитетов продолжают проверять соблюдение требований закона, сообщили в подмосковном Минсельхозе.





С февраля специалисты проверили более 1 000 торговых объектов и выявили 482 нарушения. В результате изъяли почти 7 900 бутылок алкоголя, включая партии крепкого спиртного без лицензии или в запрещённых зонах.





«Мы продолжаем выявлять и пресекать нарушения правил продажи алкогольной продукции без лицензии, после 23 часов, несовершеннолетним и другие факты. Особое внимание уделяем объектам рядом со школами, больницами и в многоквартирных домах. В Подмосковье действуют единые для всех муниципалитетов «зоны запрета» — алкомаркеты должны быть расположены на расстоянии не менее 100 метров от образовательных учреждений и от 15 до 70 метров — от медицинских организаций. С сентября вступили в силу дополнительные ограничения — запрещена продажа алкоголя в магазинах со входом во внутренний двор МКД», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.