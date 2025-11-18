Сергей Двойных рассказал о контроле продажи алкоголя в Подмосковье
В Подмосковье из оборота изъяли почти 8 000 бутылок алкоголя за нарушения правил розничной торговли. Инспекторы Минсельхоза Московской области совместно с сотрудниками региональных отделов УМВД и Администраций муниципалитетов продолжают проверять соблюдение требований закона, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
С февраля специалисты проверили более 1 000 торговых объектов и выявили 482 нарушения. В результате изъяли почти 7 900 бутылок алкоголя, включая партии крепкого спиртного без лицензии или в запрещённых зонах.
«Мы продолжаем выявлять и пресекать нарушения правил продажи алкогольной продукции без лицензии, после 23 часов, несовершеннолетним и другие факты. Особое внимание уделяем объектам рядом со школами, больницами и в многоквартирных домах. В Подмосковье действуют единые для всех муниципалитетов «зоны запрета» — алкомаркеты должны быть расположены на расстоянии не менее 100 метров от образовательных учреждений и от 15 до 70 метров — от медицинских организаций. С сентября вступили в силу дополнительные ограничения — запрещена продажа алкоголя в магазинах со входом во внутренний двор МКД», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Больше всего нарушений — 260 случаев — зафиксировали в «зонах запрета». В результате 25 торговых точек закрыли, а 67 предпринимателей добровольно сняли алкоголь с реализации. Кроме того, выявили 91 нарушение в магазинах МКД, 78 случаев продажи после 23 часов, 23 факта торговли без лицензии, 18 попыток продажи несовершеннолетним и другие нарушения.
По результатам проверок возбудили 104 дела об административных правонарушениях. Часть направили в суды и городские прокуратуры для аннулирования лицензий и наложения штрафов. Также выдали 902 предостережения предпринимателям о недопустимости нарушений.
Для борьбы с контрафактом создали бесплатное мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко». С его помощью можно проверить легальность товара, наличие лицензии у магазина и найти ближайшие легальные точки на карте. При покупке алкоголя продавец обязан выдавать чек с QR-кодом: его можно отсканировать и убедиться в законности продукции. Для проверки слабоалкогольных напитков используют приложение «Честный знак», которое показывает состав, срок годности, производителя и страну происхождения. Если касса фиксирует нарушение или истек срок годности — товар не пробивается.