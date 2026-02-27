Производство майонеза в Московской области за год повысили на 9%

27 февраля 2026, 20:03

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье демонстрирует устойчивый рост производства майонезной продукции. По итогам прошлого года объём выпуска превысил 73 000 тонн. Это на 9% больше показателя 2024-го, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





На долю региона приходится без малого 31% общего объёма выпуска майонеза в Центральном федеральном округе и 8,8% общероссийского объёма производства.



Среди главных производителей в ведомстве назвали «Ильинское 95» из Щёлкова, «Тогрус» из Домодедова и «ПК Печагин» из Чехова. Последнему в 2022 году предоставили в аренду без проведения торгов земельный участок в городском округе Ступино площадью три гектара по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль».

«Уже в этом году планируется запуск производства кетчупов, майонезов и соусов на основе майонеза различной жирности от 15% до 78% как для профессионального использования в общепите, так и для розничной торговли. Проектная мощность производства составит 48 000 тонн в год. Благодаря активному развитию индустрии создаются рабочие места, улучшаются условия труда, а модернизация производственных мощностей повышает конкурентоспособность продукции на российском и международном рынках», – отметили в ведомстве.