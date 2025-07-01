Производство мебели в Подмосковье в январе-мае увеличилось более чем на 51%

01 июля 2025, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мебельное производство в Московской области в январе-мае текущего года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.







«Самые высокие темпы роста в подмосковной промышленности за первые пять месяцев 2025 года зафиксированы в сфере производства мебели. Рост составил более 51%. Рост на 26% за отчётный период отмечен в производстве электрического оборудования. Выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличился почти на 20,5%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.