В Подмосковье начали строить новое производство отопительного оборудования

В подмосковной Балашихе строят производственно-складской комплекс площадью более 20 000 м². Здесь будут выпускать фильтры, насосы, бойлеры, радиаторы и конвекторы, а еще разместят склад готовой продукции, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.