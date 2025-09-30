В Подмосковье начали строить новое производство отопительного оборудования
В подмосковной Балашихе строят производственно-складской комплекс площадью более 20 000 м². Здесь будут выпускать фильтры, насосы, бойлеры, радиаторы и конвекторы, а еще разместят склад готовой продукции, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Новый завод поможет закрыть дефицит на рынке. Сейчас треть радиаторов в России ввозят из-за рубежа, а спрос на водонагреватели в 2025 году вырос на 20%.
Застройщик инвестирует в проект 1,4 млрд рублей. Производство планируют запустить в 2027 году. После завершения строительства в Балашихе появится около 400 новых рабочих мест.
Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья. Специалисты ускорили прохождение всех согласований и помогли застройщику получить разрешение на строительство в Главгосстройнадзоре региона.
