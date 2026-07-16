Производство ПВХ-окон из Раменского вложило в своё развитие более 1 млрд рублей
Компания «Рехау» из Раменского, выпускающая оконный и дверной ПВХ-профиль, вложила в развитие предприятия более миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания работает в регионе более 20 лет.
«Только за последние четыре года компания инвестировала в своё развитие более миллиарда рублей. Сегодня это лидер по объёму продаж на рынке ПВХ-окон в стране. Мощности предприятия позволяют производить более 70 000 тонн продукции в год. На заводе в Раменском работают более 300 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавла, что в этом году компания «Рехау» запустила в Подмосковье первый в России Инновационный центр конструирования и изготовления экструзионной оснастки. Теперь ключевые элементы для выпуска оконного профиля создают на предприятии в Раменском, а не закупают у иностранных производителей.
В компании отметили, что она стала единственным производителем ПВХ-профиля в России с собственным центром такого уровня.