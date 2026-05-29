На строительстве пятиэтажного паркинга в Мытищах завершили монолитные работы
Пятиэтажный паркинг на 450 машин строят в составе ЖК «Новое Медведково» на территории Мытищ. В настоящее время на объекте завершили монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь паркинга составляет 13 тысяч квадратных метров.
«В здании есть пассажирский лифт для удобства автовладельцев, на первом этаже — пункт охраны, а на прилегающей территории — велопарковка», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что все объекты социальной инфраструктуры подмосковные застройщики возводят за свой счёт — в рамках договора о комплексном развитии территории.
Ранее сообщалось, что строительство детского сада на 300 мест в ЖК «Первый Южный» в Ленинском округе завершат в июле.