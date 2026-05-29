Строительство детсада на 300 мест в ЖК «Первый Южный» завершат в июле
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Первый Южный» на территории Ленинского округа. Сейчас объект готов на 89%, завершить работы планируется в июле. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая площадь здания составляет 4 600 квадратных метров. Там есть 13 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, психолога и преподавателя музыки, а также пищеблок.
«В настоящее время завершены работы по внутреннему и наружному электроснабжению, а также по системам горячего и холодного водоснабжения. Установлены камеры «Безопасного региона» и выполнены все отделочные работы на третьем этаже. Ведётся пусконаладка вентиляции», — рассказал руководитеь строительства группы компаний «ФСК» Илья Косенков.Он добавил, что в июне в детсад поступит всё необходимое оборудование и мебель.