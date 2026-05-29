В Серебряных Прудах оштрафовали подрядчика за срыв сроков благоустройства
Подрядную организацию «ЭкоМонтаж», занимающуюся благоустройством на трёх локациях в Серебряных Прудах после проведённой там замены теплосетей, оштрафовали за срыв установленных сроков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Причиной задержки стали сложные погодные условия. Но сейчас подрядчик вернулся к работе.
«Благоустройство активно ведётся в селе Мочилы. Кроме того, остаётся небольшой объём работ в посёлке Успенский. А на самой проблемной локации — в микрорайоне Западный — привести территорию в порядок должны до 30 июня», — говорится в сообщении.Власти округа попросили жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заверили, что ситуация под контролем и новых переносов срока не будет.