В Серебряных Прудах оштрафовали подрядчика за срыв сроков благоустройства

29 мая 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Подрядную организацию «ЭкоМонтаж», занимающуюся благоустройством на трёх локациях в Серебряных Прудах после проведённой там замены теплосетей, оштрафовали за срыв установленных сроков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Причиной задержки стали сложные погодные условия. Но сейчас подрядчик вернулся к работе.





«Благоустройство активно ведётся в селе Мочилы. Кроме того, остаётся небольшой объём работ в посёлке Успенский. А на самой проблемной локации — в микрорайоне Западный — привести территорию в порядок должны до 30 июня», — говорится в сообщении.