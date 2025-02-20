Производство звукоизоляции запустят в Домодедове в 2026 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Комплекс по производству звукоизоляционных материалов строят в городском округе Домодедово, участок под реализацию проекта был выделен инвестору — компании «Акустик Ру» — по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Ввести комплекс в эксплуатацию должны в 2026 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке завершён нулевой цикл создания производственного корпуса. Склад построен на 15%: готов фундамент и на 40% возведены надземные конструкции», — говорится в сообщении.Согласно проекту, площадь производственного корпуса составит более 9 тысяч квадратных метров, а склада — свыше 1,4 тыс. квадратных метров. Общая сумма инвестиций в проект оценивается более чем в 300 миллионов рублей.
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