Достижения.рф

Военная прокуратура помогла военнослужащему целиком получить денежное довольствие

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

42-я военная прокуратура гарнизона защитила права военнослужащего, которому на протяжении полугода денежное довольствие выплачивали не в полном объёме. Из-за этого перед ним образовалась задолженность более чем на 110 000 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.



Представление об устранении нарушений закона в адрес командования внёс заместитель военного прокурора гарнизона.

По результатам рассмотрения права военнослужащего удалось восстановить. Денежные средства ему перечислили в полном объёме.

Читайте также:


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0