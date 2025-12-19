Военная прокуратура помогла военнослужащему целиком получить денежное довольствие
42-я военная прокуратура гарнизона защитила права военнослужащего, которому на протяжении полугода денежное довольствие выплачивали не в полном объёме. Из-за этого перед ним образовалась задолженность более чем на 110 000 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представление об устранении нарушений закона в адрес командования внёс заместитель военного прокурора гарнизона.
По результатам рассмотрения права военнослужащего удалось восстановить. Денежные средства ему перечислили в полном объёме.
