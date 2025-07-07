Водитель специально наехал на собаку в Дмитрове

07 июля 2025, 15:32

Фото: istockphoto/Osobystist

Умышленный наезд на собаку совершил водитель в подмосковном Дмитрове. Как пишут Telegram-каналы, все произошло в поселке Буденновец. Животное стояло на обочине, когда зеленая «Нива» наехала на него. Местные жители хотят найти водителя и бьют тревогу по поводу случившегося.