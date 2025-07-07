Водитель специально наехал на собаку в Дмитрове
Умышленный наезд на собаку совершил водитель в подмосковном Дмитрове. Как пишут Telegram-каналы, все произошло в поселке Буденновец. Животное стояло на обочине, когда зеленая «Нива» наехала на него. Местные жители хотят найти водителя и бьют тревогу по поводу случившегося.
Перед этим стало известно, что толпа хулиганов избила молодого человека, когда тот попытался заступиться за незнакомую девушку в Твери. Злоумышленники оскорбляли незнакомку. В результате потерпевший получил перелом носа и сотрясение мозга. Произошедшее могут квалифицировать, как разбойное нападение, поскольку у пострадавшего забрали телефон.
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