Прокуратура защитила от мошенников сбережения 87-летней жительницы Домодедова

01 июля 2025, 11:08

оригинал Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Мошенники выманили у 87-летней жительницы Домодедова 950 тысяч рублей, но передаче денег злоумышленникам помешали служащие банка и правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.





В конце июня женщина обратилась в банк, чтобы снять со своего счёта 950 тысяч рублей. Сотрудникам банка это показалось подозрительным. И хоты пенсионерка заверила их, что действует без чьих-либо указаний, они всё равно вызвали полицию.





«Прибывшим полицейским пенсионерка рассказала, что не имеет права рассказывать о причинах снятия денег, так как её действия контролируют «работники военной прокуратуры». Разубедить в этом женщину, а также объяснить, что она чуть не стала жертвой мошенников, смог только первый заместитель Домодедовского городского прокурора Вадим Хлюстов», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

«Совет всем пожилым людям — не поддаваться на давление «сотрудников силовых структур» и всегда проверять информацию через официальные каналы. Родственникам — интересоваться финансовыми операциями пожилых членов семьи, рассказывать о распространённых схемах обмана. А банкам необходимо продолжать обучать сотрудников выявлять подозрительные операции, особенно с участием пенсионеров», — сказал Сергей Забатурин.

«Мошенники всё чаще пытаются воздействовать на пожилых людей, используя доверие к государственным структурам, а также замаскированные угрозы и страх. Поэтому нужно объяснять пожилым родственникам, как действуют злоумышленники, и убеждать их не принимать решения в спешке или под давлением», — подчеркнул Кирилл Карасёв.