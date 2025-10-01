Достижения.рф

Прокуроры приняли военнослужащих в филиале госпиталя Минобороны в Солнечногорске

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Прокуроры провели приём военнослужащих в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.



Заместитель военного прокурора 98-й военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев вместе с работником прокуратуры Московской области встретился с военными, проходящими лечение и реабилитацию в филиале военного клинического госпиталя Минобороны России.

Обращения касались предоставления льгот и социальных гарантий, получения федеральных и региональных выплат.

Всем обратившимся дали необходимые разъяснения. По сообщениям, которые требовали прокурорского вмешательства, организовали проверку.

Лора Луганская

