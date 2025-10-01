В жилом комплексе под Москвой стиральная машина устроила пожар

01 октября 2025, 10:39

В Одинцове пожарные оперативно ликвидировали возгорание в ЖК «Сколковский»

Фото: Istock/Mikhail Yakovlev

В Одинцове утром 1 октября произошёл пожар в одной из квартир жилого комплекса «Сколковский». Известно, что из окна на верхних этажах шёл густой чёрный дым, а затем показалось открытое пламя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.