В жилом комплексе под Москвой стиральная машина устроила пожар
В Одинцове утром 1 октября произошёл пожар в одной из квартир жилого комплекса «Сколковский». Известно, что из окна на верхних этажах шёл густой чёрный дым, а затем показалось открытое пламя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.
Экстренные службы оперативно отреагировали на вызов. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Специалисты локализовали и полностью ликвидировали возгорание к 9:18 утра.
Представители администрации городского округа подтвердили, что в результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из подъезда, все благополучно вернулись в свои квартиры.
По предварительной информации, причиной возгорания послужила неисправность стиральной машины в одной из квартир. Следователи и пожарные эксперты сейчас работают на месте, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают свидетелей и проводят осмотр.
Читайте также: