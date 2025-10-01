В российском детсаду воспитательница избила особенного ребёнка
В Свердловской области воспитатель детского сада ударила маленькую девочку. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на лице и теле ребёнка остались ссадины.
Заведующая детским садом уточнила, что воспитатель уже уволилась по собственному желанию. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Бабушка пятилетней девочки пояснила, что ребёнок имеет особенности развития и не может говорить.
После произошедшего инцидента девочке назначили лечение и планируют перевести в другой детский сад. Ранее она посещала коррекционную группу. Бабушка высказала предположение, что подобные случаи могли происходить и раньше. По её мнению, воспитатель могла пользоваться беззащитностью ребёнка.
Ранее в Омске водитель автобуса зажал ногу ребёнка дверью и протащил его по асфальту.
