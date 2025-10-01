Достижения.рф

В российском детсаду воспитательница избила особенного ребёнка

В Свердловской области воспитательница ударила ребёнка в детском саду
Фото: Istock/EllenaZ

В Свердловской области воспитатель детского сада ударила маленькую девочку. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на лице и теле ребёнка остались ссадины.



Заведующая детским садом уточнила, что воспитатель уже уволилась по собственному желанию. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Бабушка пятилетней девочки пояснила, что ребёнок имеет особенности развития и не может говорить.

После произошедшего инцидента девочке назначили лечение и планируют перевести в другой детский сад. Ранее она посещала коррекционную группу. Бабушка высказала предположение, что подобные случаи могли происходить и раньше. По её мнению, воспитатель могла пользоваться беззащитностью ребёнка.

Ранее в Омске водитель автобуса зажал ногу ребёнка дверью и протащил его по асфальту.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1