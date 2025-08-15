Зарайский производитель безалкогольных напитков увеличит выработку на 10%
Зарайское НПО «Славичъ» стало участником федерального проекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья. Компания более 20 лет производит безалкогольные напитки.
«На предприятии прошло стартовое совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций Московской области. Вместе с сотрудниками предприятия был определён пилотный поток реализации проекта. Это процесс изготовления напитков объёмом 1,5 л. Перед командой поставлены задачи сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15%, а выработку на рабочих местах увеличить минимум на 10%», – говорится в сообщении.В ближайшие месяцы на предприятии проведут диагностику состояния потока, выявят потери и разработают мероприятия по внедрению принципов бережливого производства.
Как напомнили в министерстве, федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, нужно подать заявку на ИТ-платформе.