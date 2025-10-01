Сезон гольфа в Подмосковье завершит международный турнир «Сильные фигуры»
В Дмитровском муниципальном округе 5 октября состоятся заключительные международные соревнования сезона по гольфу и кёрлингольфу. Они будут проходить в рамках фестиваля «Сильные фигуры», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В международном турнире примут участие сильнейшие спортсмены из России, стран СНГ, а также представители сборной Марокко.
«Для многих участников турнира это будет последняя игра в гольф в этом году. Уверен, что нас ждёт одно из самых ярких событий осени в Московской области», – сказал организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.
На поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort также выйдут олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр в разных видах спорта. Среди них – фехтовальщицы Софья Великая и Карина Азнавурян, гребец Максим Опалев, пловчиха Станислава Комарова и другие.
Помимо этого, прославленные спортсмены померяются силами в соревнованиях по кёрлингольфу. В этой командной дисциплине участники стараются послать мяч как можно ближе к лунке. Вход на фестиваль – строго по приглашениям оргкомитета.
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В программе – турниры по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В соревнованиях участвуют олимпийские чемпионы разных лет, государственные деятели и сборные зарубежных стран.
Уже состоялось свыше 20 фестивалей, которые собрали представителей более чем 40 стран.
