Сезон гольфа в Подмосковье завершит международный турнир «Сильные фигуры»

01 октября 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Дмитровском муниципальном округе 5 октября состоятся заключительные международные соревнования сезона по гольфу и кёрлингольфу. Они будут проходить в рамках фестиваля «Сильные фигуры», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В международном турнире примут участие сильнейшие спортсмены из России, стран СНГ, а также представители сборной Марокко.

«Для многих участников турнира это будет последняя игра в гольф в этом году. Уверен, что нас ждёт одно из самых ярких событий осени в Московской области», – сказал организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



