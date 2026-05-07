Дно озера Сенеж очистили перед купальным сезоном

07 мая 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Очистку дна озера Сенеж провели водолазы в округе Солнечногорск перед началом купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках подготовки к открытию пляжей специалисты обследовали около четырёх тысяч метров акватории озера на глубине до двух метров. Они подняли со дна бытовой мусор, включая бутылки, и крупные коряги.





«В преддверии летнего сезона традиционно проводим чистку дна, чтобы отдыхающие не поранились и не получили травмы. При этом следует помнить, что заходить в воду можно только в разрешённых для купания водоёмах, на официальных пляжах», — отметил замглавы округа Максим Барков.