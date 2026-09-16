Протвино впервые приняло Научно-просветительский фестиваль наукограда
Научно-просветительский фестиваль наукограда Большой Серпухов впервые провели в год столетия академика Анатолия Логунова. Его приняло Протвино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Инициатором фестиваля выступил «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова» НИЦ «Курчатовский институт».
Участников приветствовал глава Серпухова Алексей Шимко. Он осмотрел площадки, которые подготовили учёные.
«В ближайшее время встретимся отдельно с научным сообществом: обсудим итоги фестиваля и, опираясь на опыт, решим, как сделать его ещё более масштабным, какие научные учреждения стоит пригласить в следующем году», – рассказал Шимко.
В КДЦ «Протон» собрались около 200 человек, представляющих 10 научных организаций. Программа включала лекции, круглые столы, мастер-классы, биоквиз и научный коворкинг. Темы были самыми разными – от молекулярного дизайна до искусственного интеллекта.
В финале состоялись «Научная битва» и концерт группы «Гровер».