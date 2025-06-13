Зверосовхоз представил «Поколение неравнодушных» в Мособлдуме

13 июня 2025, 15:18

Фото: пресс-служба г.о. Пушкино

Проект «Поколение неравнодушных» из поселка Зверосовхоза вошел в число победителей Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Руководитель проекта, Павел Ильин, представил его на заседании Родительского комитета Подмосковья.