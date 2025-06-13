Зверосовхоз представил «Поколение неравнодушных» в Мособлдуме
Проект «Поколение неравнодушных» из поселка Зверосовхоза вошел в число победителей Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Руководитель проекта, Павел Ильин, представил его на заседании Родительского комитета Подмосковья.
Проект направлен на обучение школьников навыкам оказания первой помощи в игровой форме, привлекая к процессу родителей. Адаптированные занятия делают обучение эффективным и интересным для детей разного возраста, сообщает администрация городского округа Пушкинский.
Благодаря грантовой поддержке общества «Знание», проект развивает традиционные ценности, обучая детей и родителей практическим навыкам оказания помощи. Представители Министерства образования Подмосковья высоко оценили инициативу и пообещали поддержку в реализации. В целом, 22 подмосковных проекта стали победителями конкурса, что вывело регион в топ-5 по России.
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