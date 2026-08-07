Проверить здоровье в парках в эти выходные можно будет в 25 округах Подмосковья

07 августа 2026, 15:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные в Московской области продолжится акция «Проверь свое здоровье в парке». Пройти профосмотр можно будет в 25 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Для прохождения обследования нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Акция по проверке здоровья в парках уже стала традиционной и пользуется большой популярностью у жителей. Она позволяет пройти базовую диагностику в удобном формате, не посещая поликлинику. В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в парках 25 городских округов», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.