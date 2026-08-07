В Подмосковье подали более двух тысяч онлайн-заявок на справки в сфере опеки

07 августа 2026, 13:07

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше двух тысяч заявление на получение справок в сфере опеки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Заявки принимаются от опекунов или родителей, а также от самих детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет.





«Услуга размещена в разделе «Документы», подразделе «Справки и выписки». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы», — говорится в сообщении.