В Подмосковье подали более двух тысяч онлайн-заявок на справки в сфере опеки
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше двух тысяч заявление на получение справок в сфере опеки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Заявки принимаются от опекунов или родителей, а также от самих детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет.
«Услуга размещена в разделе «Документы», подразделе «Справки и выписки». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы», — говорится в сообщении.Через портал можно получить справки о лишении и ограничении родительских прав, о выплатах опекуну и об остранении опекуна или приёмного родителя от обязанностей.