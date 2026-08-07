Можайский проктолог Гурко рассказал о влиянии геморроя на мужскую потенцию

07 августа 2026, 15:06

оригинал А. Гурко (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Геморрой нельзя считать прямой причиной проблем с потенцией, однако он может косвенно влиять на мужскую половую функцию. Об этом рассказал врач-проктолог Можайской больницы Александр Гурко.





Основная связь происходит через психологический дискомфорт, постоянный зуд, жжение и боль в области ануса. По словам специалиста, всё это снижает либидо и вызывает страх перед половым актом. Кроме того, мужчины часто испытывают тревогу из-за своего состояния, что негативно сказывается на сексуальной активности.

«Анатомическая близость органов малого таза создаёт дополнительные факторы влияния. При геморрое могут нарушаться процессы кровообращения в области таза, а воспаление нередко распространяется на соседние органы, в том числе на простату. Это приводит к застойным явлениям и ухудшению кровоснабжения мочеполовой системы, что отражается на эректильной функции. После лечения геморроя потенция улучшается из-за исчезновения болевого синдрома», – рассказал Гурко.