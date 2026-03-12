Проверку на рак кишечника прошли около 123 тысяч жителей Подмосковья

12 марта 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 123 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг в рамках региональной программы по ранней диагностике колоректального рака, запущенной в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Исследование неинвазивное — пациентам проводят количественный анализ кала на скрытую кровь.





«Это высокоточный метод диагностики. Он позволяет обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить онкозаболевание на ранней стадии. А раннее выявление — это определяющий фактор эффективности лечения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.