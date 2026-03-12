Проверку на рак кишечника прошли около 123 тысяч жителей Подмосковья
Почти 123 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг в рамках региональной программы по ранней диагностике колоректального рака, запущенной в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Исследование неинвазивное — пациентам проводят количественный анализ кала на скрытую кровь.
«Это высокоточный метод диагностики. Он позволяет обнаружить скрытое кровотечение и заподозрить онкозаболевание на ранней стадии. А раннее выявление — это определяющий фактор эффективности лечения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Проверку на колоректальный рак проводят всем жителям Московской области старше 45 лет в рамках профилактических осмотров и диспансеризации.