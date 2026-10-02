Суд подтвердил законность изъятия нелегального алкоголя из кафе в Клину

02 октября 2026, 11:56

оригинал Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

В одном из кафе в городском округе Клин посетителям продавали спиртные напитки без лицензии. Дело о нелегальной торговле поступило в Арбитражный суд Московской области, который подтвердил наличие административного нарушения. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Факт незаконной торговли выявили сотрудники полиции в ходе проверки точки общепита. Документы об этом правоохранители представили на рассмотрении дела.





«Суд отметил, что розничная продажа алкогольной продукции возможна только при наличии лицензии. И то, что продажа осуществлялась через предприятие общественного питания, не освобождает от обязанности соблюдать требования законодательства», — говорится в сообщении.