Проверку здоровья прошли более 4,3 млн жителей Подмосковья

Свыше 4,3 млн жителей Московской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Проверка здоровья проводится бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования.

«Регулярная диагностика позволяет держать своё состояние под контролем и в случае необходимости оперативно принимать меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли более 4,3 миллиона жителей. У многих из них удалось выявить заболевания на ранней стадии», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что благодаря профосмотрам врачи обнаружили свыше 117 тысяч заболеваний. Чаще всего у пациентов находили диабет, болезни органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения. Кроме того, специалисты выявили более 2,4 тыс. случаев онкологии.
