В Серпухове установят более 70 светофоров у образовательных учреждений
Работу по снижению аварийности на дорогах проводят в городском округе Серпухов. Особое внимание при этом уделяется безопасности подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
У образовательных учреждений устанавливают светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.
Кроме того, с начала года на дорогах округа обновили более 12 тысяч квадратных метров разметки, установили три проекционных пешеходных перехода и свыше 2,8 км ограждений.«Сейчас рядом со школами и детскими садами округа ведётся установка 340 новых дорожных знаков и 58 искусственных неровностей. Планируется также установить 74 светофора», — уточняется в сообщении.
Глава округа Алексей Шимко также напомнил пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы: они делают человека более заметным на дороге в тёмное время суток.