В Серпухове установят более 70 светофоров у образовательных учреждений

23 октября 2025, 11:09

Фото: istockphoto.com/yalcinsonat1

Работу по снижению аварийности на дорогах проводят в городском округе Серпухов. Особое внимание при этом уделяется безопасности подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





У образовательных учреждений устанавливают светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.





«Сейчас рядом со школами и детскими садами округа ведётся установка 340 новых дорожных знаков и 58 искусственных неровностей. Планируется также установить 74 светофора», — уточняется в сообщении.





