«Проверьте инсулин»: терапевт Сиваева рассказала о причинах сонливости после еды
Ощущение сонливости после обеда является физиологической нормой, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать о сбое в обмене веществ. Об этом рассказала терапевт Ольга Сиваева из подмосковного клинико-диагностического центра «Ромашка», сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Желание отдохнуть после еды связано с тем, что организм «перебрасывает» силы на переваривание и начинает резко вырабатывать инсулин.
«Кровь приливает к желудку и кишечнику, а мозг получает чуть меньше кислорода. Из-за этого возникает лёгкая заторможенность. Но главный игрок — глюкоза. Когда человек ест углеводы: особенно быстрые — белый рис, выпечку, сладости — содержание глюкозы в крови резко растёт, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость», — объяснила Ольга Сиваева.Кроме того, после еды падает выработка гормона орексина, отвечающего за бодрость. Особенно заметно это проявляется у людей с инсулинорезистентностью и гипотериозом.
Врач отметила, что для борьбы с послеобеденной сонливостью стоит изменить свой рацион: заменить быстрые углеводы сложными, а также добавить клетчатку и белок: они тормозят всасывание сахара. Порцию лучше сократить, потому что чем больше еды — тем выше нагрузка на ЖКТ.
«Если изменения в рационе не особенно помогают, и сонливость продолжает неодолимо накатывать, с этими симптомами следует обратиться к врачу. Скорее всего, потребуется проверить инсулин», — добавила Сиваева.Она также посоветовала совершать после обеда небольшие прогулки: пять-десять минут на свежем воздухе помогут вернуть кислород в мозг.