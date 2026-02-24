«Проверьте инсулин»: терапевт Сиваева рассказала о причинах сонливости после еды

24 февраля 2026, 14:47

оригинал Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Ощущение сонливости после обеда является физиологической нормой, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать о сбое в обмене веществ. Об этом рассказала терапевт Ольга Сиваева из подмосковного клинико-диагностического центра «Ромашка», сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Желание отдохнуть после еды связано с тем, что организм «перебрасывает» силы на переваривание и начинает резко вырабатывать инсулин.





«Кровь приливает к желудку и кишечнику, а мозг получает чуть меньше кислорода. Из-за этого возникает лёгкая заторможенность. Но главный игрок — глюкоза. Когда человек ест углеводы: особенно быстрые — белый рис, выпечку, сладости — содержание глюкозы в крови резко растёт, а затем так же резко падает. Этот скачок и выброс инсулина и вызывает сонливость», — объяснила Ольга Сиваева.

«Если изменения в рационе не особенно помогают, и сонливость продолжает неодолимо накатывать, с этими симптомами следует обратиться к врачу. Скорее всего, потребуется проверить инсулин», — добавила Сиваева.