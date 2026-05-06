В Сергиевом Посаде поймали похитителя велосипедов

оригинал Фото: istockphoto.com/InnerVisionPRO

Мужчину, подозреваемого в краже двух велосипедов, задержали полицейские Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявления о краже подали местные жительницы. Они рассказали, что велосипеды пропали из подъезда многоквартирного дома.

«Следствие установило, что злоумышленник зашёл в подъезд, убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал оба велосипеда. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Велосипеды мужчина продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что жителя Шаховской задержали за выращивание конопли в дачном доме.

Лев Каштанов

