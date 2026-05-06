В Сергиевом Посаде поймали похитителя велосипедов

06 мая 2026, 10:50

Мужчину, подозреваемого в краже двух велосипедов, задержали полицейские Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявления о краже подали местные жительницы. Они рассказали, что велосипеды пропали из подъезда многоквартирного дома.





«Следствие установило, что злоумышленник зашёл в подъезд, убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал оба велосипеда. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Велосипеды мужчина продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении.