Провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным 12 и 13 сентября

10 сентября 2026, 12:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах ЦППК в ближайшие выходные — 12 и 13 сентября — в связи с проведением двух столичных велофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.





В субботу, 12 сентября, в Москве состоится Осенний велофестиваль, а 13 сентября — II Детский, который перенесли с предыдущей недели из-за непогоды.





«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать с девяти вечера пятницы до шести утра понедельника. Велосипед нужно будет разместить в салоне или тамбуре на специальных креплениях», — говорится в сообщении.