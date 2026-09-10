Соцкарты Подмосковья оформили с начала года около 100 тысяч новых льготников

10 сентября 2026, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 100 тысяч человек оформили себе социальную карту Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.





По соцкарте можно бесплатно ездить в общественном транспорте как Подмосковья, так и Москвы, а также получать различные скидки. Право на эту льготу имеют пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, многодетные и дети-сироты.





«Общее число людей, пользующихся социальной картой Подмосковья, в настоящее время составляет 2,32 млн. Более трети владельцев соцкарт составляют пенсионеры. В число активных пользователей входят также ветераны труда и инвалиды», — говорится в сообщении.