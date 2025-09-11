Провоз велосипедов в электричках ЦППК сделают бесплатным на один день

11 сентября 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Провезти велосипед в пригородном поезде ЦППК можно будет бесплатно в ближайшую субботу, 13 сентября, в связи с проведением в Москве Осеннего велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.





Бесплатный провоз двухколёсного транспорта будет доступен на всех маршрутах Москвы и Подмосковья.





«В течение всего фестивального дня для провоза велосипеда пассажиру ЦППК достаточно будет взять билет с нулевой стоимостью в билетном автомате или в кассе. Один пассажир сможет везти один велосипед», — говорится в сообщении.