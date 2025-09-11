Провоз велосипедов в электричках ЦППК сделают бесплатным на один день
Провезти велосипед в пригородном поезде ЦППК можно будет бесплатно в ближайшую субботу, 13 сентября, в связи с проведением в Москве Осеннего велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
Бесплатный провоз двухколёсного транспорта будет доступен на всех маршрутах Москвы и Подмосковья.
«В течение всего фестивального дня для провоза велосипеда пассажиру ЦППК достаточно будет взять билет с нулевой стоимостью в билетном автомате или в кассе. Один пассажир сможет везти один велосипед», — говорится в сообщении.Размещать велосипеды можно в тамбуре или на специальной площадке с креплениями.
Осенний веломарафон будет стартовать от ВДНХ в три заезда — в 13:00, 14:00 и 15:00.