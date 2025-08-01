Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 2 и 3 августа

01 августа 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бесплатный провоз велосипедов введут в электричках ЦППК в Москве и Московкой области на ближайшие выходные — 2-3 августа — в связи с проведением в столице Ночного велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на компанию-перевозчика.





Перевозить велосипеды бесплатно можно будет в субботу, 2 августа, в течение всего дня, а 3 августа — до 6 утра.





«Для провоза велосипеда нужно будет получить бесплатный билет в кассе», — отмечается в сообщении.