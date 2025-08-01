В Шатуре построили дом для переселенцев из аварийного жилья
Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья завершили в округе Шатуре, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Дом расположен по адресу: город Шатура, 5-й микрорайон, владение 12.
«В новостройку переедут 320 человек из 132 аварийных помещений. Общая площадь расселённого аварийного жилья составит более 5,4 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в текущем году в округе Шатура начнётся строительство двух многоквартирных домов. А ввести в эксплуатацию до конца года планируется ещё четыре дома, квартиры в которых получат 1122 переселенца из аварийных помещений.