В Шатуре построили дом для переселенцев из аварийного жилья

01 августа 2025, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья завершили в округе Шатуре, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Дом расположен по адресу: город Шатура, 5-й микрорайон, владение 12.





«В новостройку переедут 320 человек из 132 аварийных помещений. Общая площадь расселённого аварийного жилья составит более 5,4 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.