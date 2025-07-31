В Балашихе проведут спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо» ко Дню физкультурника
В Балашихе 9 августа состоится спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо». Он будет приурочен ко Дню физкультурника, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие пройдет на стадионе «Метеор-Пехорка» и в парке Пестовский. Оно объединит жителей города всех возрастов, увлечённых спортом, активным образом жизни и заботой о здоровье.
«Гостей ждут зарядка с мастером спорта России, чемпионом мира по версии WBA Gold и Европы по версии WBO Романом Андреевым, а также заслуженным мастером спорта страны, чемпионом Европы и призёром чемпионата мира Дмитрием Двали, скандинавская ходьба, мастер-классы, приём нормативов ГТО, интерактивная площадка «Ретро-игры» и лекция о здоровом питании», – говорится в сообщении.Помимо этого, для участников фестиваля подготовили занятия по йоге, функциональные тренировки, показательные выступления по карате киокусинкай и консультации специалистов в передвижном медицинском пункте. А участников старшего возраста ждут подарки по социальной карте пенсионера.
Работа всех локаций стартует в 10 утра.