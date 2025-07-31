В Балашихе проведут спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо» ко Дню физкультурника

31 июля 2025, 20:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Балашихе 9 августа состоится спортивный фестиваль «Про100ЛЕТо». Он будет приурочен ко Дню физкультурника, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие пройдет на стадионе «Метеор-Пехорка» и в парке Пестовский. Оно объединит жителей города всех возрастов, увлечённых спортом, активным образом жизни и заботой о здоровье.

«Гостей ждут зарядка с мастером спорта России, чемпионом мира по версии WBA Gold и Европы по версии WBO Романом Андреевым, а также заслуженным мастером спорта страны, чемпионом Европы и призёром чемпионата мира Дмитрием Двали, скандинавская ходьба, мастер-классы, приём нормативов ГТО, интерактивная площадка «Ретро-игры» и лекция о здоровом питании», – говорится в сообщении.