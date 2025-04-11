Проживающие в Подмосковье бывшие узники фашизма получат выплаты ко Дню Победы

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше трёх тысяч бывших узников фашизма проживают в Московской области в настоящее время, все они получат выплаты ко Дню Победы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«В Подмосковье проживают более 3 тысяч бывших узников фашистских концлагерей. У каждого из них непростая судьба и своя печальная история. По решению нашего губернатора ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от 40 до 70 тысяч ко Дню Победы», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В областном Минсоцразвития также сообщили, что для несовершеннолетних узников фашистских концлагерей действует ряд федеральных и региональных льгот, включая ежемесячные выплаты, обеспечение лекарствами, предоставление путёвок в санатории с бесплатным проездом в обе стороны, а также компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг и бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья.
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Лев Каштанов