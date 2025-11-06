Психиатр Саунова назвала способы пережить предзимнюю хандру

06 ноября 2025, 15:15

оригинал Фото: istockphoto.com/Sphoto

С приближением зимы многие люди чувствуют грусть, апатию, утрату интереса к делам и снижение энергии. Это естественная реакция организма на уменьшение светового дня. При этом есть способы преодолеть негативное влияние сезона. О них рассказала психиатр, заведующая психоневрологическим отделением Красногорской больницы Марина Саунова, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.





Эксперт объяснила, что при сезонной хандре не стоит бороться с собой, а лучше помочь организму адаптироваться к изменениям.





«В первую очередь нужно создать ощущение света и тепла. В этом помогут короткие прогулки днём, использование яркого освещения дома, свечей и теплых оттенков в интерьере. Всё это мозг воспримет как более «солнечную» обстановку», — сказала Марина Саунова.

«Встречи с друзьями, разговоры, даже короткие звонки снижают чувство одиночества и тревогу», — пояснила Саунова.

«Творчество, музыка, танцы, чтение, забота о себе — тоже способ поддержания внутреннего ресурса», — подчеркнула эксперт.