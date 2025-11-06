Психиатр Саунова назвала способы пережить предзимнюю хандру
С приближением зимы многие люди чувствуют грусть, апатию, утрату интереса к делам и снижение энергии. Это естественная реакция организма на уменьшение светового дня. При этом есть способы преодолеть негативное влияние сезона. О них рассказала психиатр, заведующая психоневрологическим отделением Красногорской больницы Марина Саунова, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Эксперт объяснила, что при сезонной хандре не стоит бороться с собой, а лучше помочь организму адаптироваться к изменениям.
«В первую очередь нужно создать ощущение света и тепла. В этом помогут короткие прогулки днём, использование яркого освещения дома, свечей и теплых оттенков в интерьере. Всё это мозг воспримет как более «солнечную» обстановку», — сказала Марина Саунова.Для улучшения настроения она также посоветовала общение с близкими.
«Встречи с друзьями, разговоры, даже короткие звонки снижают чувство одиночества и тревогу», — пояснила Саунова.Кроме того, полезна физическая активность и любые занятия, которые приносят удовольствие.
«Творчество, музыка, танцы, чтение, забота о себе — тоже способ поддержания внутреннего ресурса», — подчеркнула эксперт.Она также добавила, что очень важно соблюдать режим: одинаковое время сна, работы и питания создает ощущение стабильности и уменьшает колебания настроения.