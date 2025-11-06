Врач-нарколог назвал Григория Лепса «полным деградантом» и призвал лечиться
Психиатр Василий Шуров прокомментировал поведение Григория Лепса на концерте во Владивостоке
Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал выступление Григория Лепса во Владивостоке. Специалист назвал поведение певца признаками деградации. Слова эксперта приводит издание «Страсти».
Врач отметил, что Лепс вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, использовал ненормативную лексику и курил. Когда журналист задал артисту вопрос о его поведении, тот сначала начал глумиться, а затем оскорбил зрителей.
По словам Шурова, инцидент требует реакции. Он считает, что 63-летнему артисту либо необходимо прекратить публичные выступления, либо пройти курс лечения.
«Человек совершенно себя не контролирует. Демонстрирует неуважение к своей аудитории. Может, тоже пришло уже время послать этого Лепса на лечение хотя бы? Полный деградант, ещё и хам», — высказался психиатр.Ранее стало известно, что Григорий Лепс заказывает минимум четыре литра алкоголя на каждый концерт.