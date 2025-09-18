Психолог Авдеева рассказала, как защитить ребёнка от выгорания в школе

18 сентября 2025, 15:08

Эмоциональное выгорание принято считать проблемой взрослых, но оно может произойти и у детей — из-за чрезмерной учебной нагрузки и длительного стресса. О том, как защитить от этого ребёнка, рассказала медицинский психолог Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Анна Авдеева.





Она отметила, что признаками эмоционального выгорания являются утрата мотивации, апатия, повышенная тревожность и перепады настроения. Есть и физиологические проявления — проблемы со сном, недоедание или переедание, боли в животе и головные боли.





«Чтобы избежать нарушения баланса между учебой и отдыхом, в первую очередь необходимо наладить режим сна. Младшеклассникам рекомендуется спать по десять-одиннадцать часов, ученикам средних классов — по девять-десять часов, а старшеклассникам — по восемь-девять часов», — сказала Анна Авдеева.

«Нужно, чтобы в распорядке дня было время не только на учебу, домашние задания и секции, но и на любимые занятия. Стоит понимать, что для некоторых детей отдых – это не рисование или чтение, а например, игры в компьютер или прогулки с друзьями. И не нужно заставлять ходить ребенка на секции, которые ему не нравятся», — подчеркнула эксперт.

«Не следует говорить ребёнку, что он переживает по пустякам. Если ему трудно сказать, что он сейчас чувствует, можно попросить его нарисовать это, слепить или сделать коллаж из старых журналов. А разобравшись в причине, предложить варианты решения проблемы», —отметила Анна Авдеева.