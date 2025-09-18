В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после удара молнии

18 сентября 2025, 13:06

оригинал Фото: istockphoto.com/Maksym Isachenko

35-летнего пациента, в которого во время грозы попала молния, спасли врачи Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мужчина прятался от грозы под деревом. После удара молнии он потерял сознание, но вскоре пришёл в себя и с помощью неравнодушных прохожих добрался до медучреждения. Врачи сразу направили пациента в реанимацию.





«При госпитализации у мужчины наблюдались судороги — это типичный признак поражения молнией. Молния также часто нарушает электрическую активность сердца, но этого опасного осложнения у пациента не было», — рассказала руководитель службы анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.