13‑летний школьник умер после тренировки по самбо в Воронеже
13‑летний мальчик скончался 17 сентября после тренировки по самбо в воронежском спорткомплексе «Северная арена». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, сначала у ребёнка начались судороги, затем остановилось сердце. Скорую вызвали около 17:00, она приехала почти сразу. Медики оказали первую помощь и доставили школьника в реанимацию.
Пациента осматривали терапевт и инфекционист — у ребёнка была температура около 40 °C и сатурация на уровне 62% при норме выше 90%. Сообщается, что он оставался в сознании, но в тяжёлом состоянии из‑за дыхательной недостаточности.
Вскоре произошла остановка сердца. Завотделения начал реанимационные мероприятия — искусственную вентиляцию лёгких, непрямой массаж сердца и дефибрилляцию, однако все тщетно.
Читайте также: