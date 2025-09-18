13‑летний школьник умер после тренировки по самбо в Воронеже

18 сентября 2025, 13:32

Mash: 13‑летний мальчик умер после тренировки по самбо в Воронеже

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

13‑летний мальчик скончался 17 сентября после тренировки по самбо в воронежском спорткомплексе «Северная арена». Об этом пишет Telegram-канал Mash.